Noord-Korea vuurde vierde raket af, VN-Veiligheidsraad komt in spoed bijeen

Noord-Korea heeft donderdag, enkele uren nadat Seoel had bekendgemaakt militaire oefeningen met de VS verder te zetten, een raket van een onbepaald type afgevuurd, zo heeft de Zuid-Koreaanse legerleiding bekendgemaakt.

Op gezag van het Zuid-Koreaanse leger en de regering in Tokio meldden Japanse media dat de raket in de richting van de Japanse Zee is afgevuurd. Het gaat vermoedelijk om een ballistische raket.

Eerder op de dag heeft Noord-Korea al drie andere ballistische raketten getest. Eén test is volgens Seoel mislukt.

De VN-Veiligheidsraad komt morgen/vrijdag in spoedzitting bijeen omtrent de Noord-Koreaanse rakettesten. De VS, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Noorwegen en Albanië hebben daarom gevraagd.