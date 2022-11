‘Switch’ verkocht aan Amerika

Switch wordt al sinds 2016 elke zomer uitgezonden op Eén, met af en toe een speciale editie in het najaar. De eerste zeven seizoenen werden gepresenteerd door Adriaan Van den Hoof (50), maar die werd begin dit jaar vervangen door Studio Brussel-presentatrice Fien Germijns (27).

De Amerikaanse versie van het programma, die ten vroegste volgend jaar op de buis zal komen, wordt gepresenteerd door Jeff Hephner. Die maakt daarmee, net als Van den Hoof destijds, zijn debuut als quizmaster. Hephner is in de eerste plaats acteur en speelde mee in de reeksen Chicago Fire en Chicago Med. De quiz zal uitgezonden worden op Game Show Network. Ook in Duitsland, Frankrijk en Nederland zijn reeds versies van Switch te zien, nieuwe worden ontwikkeld in Spanje, Mexico en Turkije.