Regering wil snelwegpolitie onderbrengen bij lokale politie: “Nieuwe stap naar de begrafenis van de federale politie”

Er is een nieuw “politieplan” opgedoken in de schoot van de regering. Volgens een nota van het kabinet van de premier zou de snelwegpolitie ondergebracht worden bij de lokale politie. Bij de premier erkent men het bestaan van de nota. “Maar het is niet meer dan een piste”, klinkt het daar. De misnoegde vakbonden vinden het alvast een “dwaas idee”.

De nota dateert van mei van dit jaar en is alleen in het Frans opgesteld: Programme du gouvernement fédéral pour les mois à venir, ofwel: het regeringsprogramma voor de komende maanden.

De tekst gaat vooral over de politie en de noodzaak om voldoende middelen te hebben om de strijd aan te gaan met grote criminaliteit, zoals de drugsmaffia. En om die middelen te vinden, moeten bepaalde activiteiten herdacht worden, klinkt het.

Zo staat vermeld dat de snelwegpolitie, de scheepvaartpolitie en de spoorpolitie misschien naar de lokale politie kunnen worden overgeheveld. “Hebben die nog een plaats binnen de federale politie die zich vooral op de grote criminaliteit zal moeten focussen? Of kunnen die diensten bij de lokale politie ondergebracht worden?” Daarnaast wil men ook het aantal lokale politiezones verminderen, net als het aantal locaties waar de federale politie ondergebracht is.

Bij het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V), wil men niet reageren op de nota. “Wend u tot het kabinet van de premier.” Daar klinkt het dan weer dat de nota inderdaad een idee is dat circuleert. “Meer niet.” Of het plan ook zal worden doorgevoerd, werd dus niet duidelijk.

Kapot bespaard

De politievakbonden zijn alvast niet te spreken over de nota. “De politiek heeft de federale politie kapot bespaard en nu gaan ze die ook nog eens uitkleden”, zegt Vincent Houssin van het VSOA over het nieuwe plan en het gebrek aan mensen en middelen waar de federale politie al lang mee kampt.

Ook Carlo Medo van de vakbond NSPV is niet te spreken over het voorstel. “Het is een dwaas plan. Neem nu de snelweg naar de kust van Brussel tot Oostende: steek je dat bij pakweg Oostende? Dat is echt niet slim. De snelwegpolitie is bij uitstek een gespecialiseerde, bovenlokale aangelegenheid. De gemeenten gaan dat ook niet kunnen betalen. Dit plan lijkt een nieuwe stap naar de begrafenis van de federale politie.”