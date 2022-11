Vluchtelingenwerk Vlaanderen: “Meer dan honderd ouders en kinderen moeten vanavond op straat slapen”

De opvangcrisis in ons land bereikt een nieuw dieptepunt. Volgens Vluchtelingenwerk Vlaanderen zullen vanavond minstens honderd mensen, gezinnen met kinderen, en twintig tot dertig alleenstaande minderjarigen buiten moeten slapen. In wind en regen.

“Exacte cijfers over het aantal mensen die vanavond geen plaats hebben in de opvang, hebben we nog niet. Maar onze mensen op het terrein zeggen dat zeker honderd mensen in gezinsverband en een twintig tot dertig minderjarigen die alleen in ons land zijn aangekomen, buiten zullen moeten slapen omdat Fedasil er niet in slaagt hen opvang te geven”, zegt Dimitri Vandezande van Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

Het is niet duidelijk waar zij terecht zullen komen. Gezinnen, kinderen, vrouwen en mannen worden door de Belgische staat aan hun lot overgelaten, klinkt het.

Door de feestdagen waren de asieldiensten (Dienst Vreemdelingenzaken en Fedasil) op 1 en 2 november gesloten. Telkens na een weekend en andere sluitingsdagen staan er meer personen voor de deur dan op andere weekdagen, dit was te verwachten. We stellen vast dat de bevoegde diensten hier opnieuw totaal niet op voorbereid waren.

Urgente situatie

“Het is overduidelijk dat de regering nog steeds de urgentie van de situatie miskent, wat moet er gebeuren vooraleer er échte oplossingen komen?”, vraagt Tine Claus, directeur Vluchtelingenwerk Vlaanderen, zich af.

Alle families en minderjarigen konden hun asielaanvraag indienen, maar zullen dus niet allemaal een opvangplaats krijgen. Alleenstaande mannen kregen zelfs niet de mogelijkheid om asiel aan te vragen.

“De vorige keer hebben we zelf voor opvang gezorgd, maar we kunnen dat niet blijven doen. Omdat het de taak van de overheid is, maar ook omdat we er zelf de capaciteit niet voor hebben”, zegt Dimitri Vandezande

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) heeft nog niet gereageerd.

Gisteren nog werd de Belgische staat nog door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens op de vingers getikt omdat het geen opvangplaats gaf aan een asielzoeker die al sinds 17 juli op straat slaapt.