Loena Hendrickx is plots overal favoriete: “Op de Spelen leden mijn prestaties onder de druk, nu kan ik ermee omgaan”

Winter is coming. Dus ontwaakt Loena Hendrickx, de Vlaamse ijskoningin die vandaag in het Franse Angers haar eerste Grand Prix van het seizoen schaatst. Met het gewicht van haar nieuwe status van topfavoriete die op haar schouders rust. Als vicewereldkampioene en bij afwezigheid van de Russische meisjes is zij dit seizoen overal de ster van het ijsovaal. “Op de Spelen leden mijn prestaties onder de druk, nu kan ik ermee omgaan.”