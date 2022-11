Ex-schoonzoon schetst opvallend beeld van beruchte familie: “We moesten bellen omdat het huis te groot was”

James Stunt wordt ervan verdacht van een centrale rol te hebben gespeeld in een grootse witwasoperatie. Er zouden tientallen miljoenen in cash zijn uitgewisseld tussen zijn eigen bedrijf en de NatWest bank. Zelf ontkent hij alles.

De 40-jarige beklaagde was lang getrouwd met Petra Ecclestone, de dochter van voormalig F1-baas Bernie Ecclestone, maar in 2015 kwam er een einde aan dat sprookje. In een poging om zijn onschuld te bewijzen, gaf Stunt gisteren een speech in de rechtszaal. En daaruit bleek vooral de luxe die Stunt ervaarde tijdens zijn relatie met Petra.

“Samen met Petra woonde ik in ‘het grootste huis van Amerika’ in Los Angeles”, zei Stunt. Het koppel werd er op hun wenken bediend door een groep van dertig à vijftig mensen aan huishoudelijk personeel. En als ze elkaar nodig hadden, belden ze via de gsm omdat het huis te groot was. “Ik had twee Rolls Royces, twee Bentleys, twee Range Rovers en ‘een aantal’ Lamborghini’s ter beschikking”, voegde de beklaagde er nog aan toe. (lees verder onder de foto)

James Stunt. — © ISOPIX

Ook het trouwfeest van Petra en James doet tot de verbeelding spreken. Volgens Stunt speelde Eric Clapton er live hun openingsdans. En alsof dat nog niet genoeg was, kwamen daarna ook Black Eyed Peas, Alicia Keys en David Guetta een optreden geven. Op het verlovingsfeest had Rihanna al haar opwachting gemaakt.

Veel contant geld

De speech van Stunt had als doel te verklaren waar hij zoveel cash vandaan haalde. De voormalige Ecclestone-schoonzoon zegt dat hij gewoon was om veel contant geld bij te houden. Dat gebruikte hij om te gokken. Hij voegde eraan toe dat hij soms ook samen met Bernie Ecclestone gokte. “Hij gaf liever cash aan mij dan aan een bookmaker”, aldus Stunt. (lees verder onder de foto)

Petra Ecclestone. — © ISOPIX

Na zijn breuk met Petra Ecclestone en de dood van zijn broer geraakte Stunt naar eigen zeggen aan lagerwal. Hij ontwikkelde een gok- en cocaïneverslaving, werd overvallen en neergeslagen met een geweer en bleef geld uitdelen aan zijn vrienden. “Ik heb meer weggegeven aan filantropie dan dat ik verdiende met dit zogenaamde witwasprogramma”, zei hij aan de jury.