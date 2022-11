Hasselt

13 op de 100 kinderen in Limburg worden geboren in een kansarm gezin. In 10 jaar tijd zijn die cijfers helemaal dooreengeschud: Houthalen-Helchteren kreeg de kansarmoede omlaag met bijna 10%. Dat maakt de ex-mijngemeente de sterkste daler. Opvallend voor een gemeente die jarenlang bovenaan de lijst van kansarme geboortes stond. De grootste stijging is voor Tongeren met 14%.