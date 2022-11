Geen kwartfinale voor Yanina Wickmayer in Shrewsbury

Yanina Wickmayer (WTA 354) heeft zich donderdag niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales van het ITF-toernooi in het Engelse Shrewsbury (hardcourt/100.000 dollar).

De 33-jarige Antwerpse verloor in haar tweede ronde in twee spannende sets (7-5 en 7-5) van de Britse Katie Boulter (WTA 130). De partij duurde twee uur en drie minuten.

Wickmayer plaatste zich via de kwalificaties voor de hoofdtabel in Shrewsbury. Ze was er als enige Belgische aan de slag.