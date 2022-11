VN-atoomwaakhond vindt geen aanwijzingen voor Oekraïense aanval met ‘vuile bom’

Het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie (IAEA) zegt dat het in dit stadium “geen enkele aanwijzing heeft van niet-aangegeven nucleaire activiteiten” in Oekraïene. Eerder had Moskou Kiev ervan beschuldigd dat het in stilte een aanval met een ‘vuile bom’ aan het voorbereiden was.

“Onze technische en wetenschappelijke beoordeling van de resultaten die we tot nu toe hebben, heeft op drie onderzochte locaties geen enkel teken van nucleaire activiteit of niet-aangegeven materiaal laten zien”, zei IAEA-hoofd Rafael Grossi in een verklaring. Het ging om het Instituut voor Nucleair Onderzoek in Kiev, een mijn- en verwerkingsfabriek in Zhovti Vody en een machinebouwfabriek in Dnjepropetrovsk.

De inspecteurs konden de afgelopen dagen hun geplande werkzaamheden uitvoeren en kregen onbeperkt toegang tot de locaties, luidt het. Ze hebben ook stalen genomen in de omgeving. De resultaten van de analyse van die stalen worden zo snel mogelijk meegedeeld, aldus Grossi.

Een ‘vuile bom’ bestaat uit radioactief materiaal dat met conventionele explosieven wordt verspreid. In tegenstelling tot een kernbom is er geen nucleaire kettingreactie. Maar ze kan wel groot menselijk leed veroorzaken.