Stijn D’Hulst dirigeert Roeselare naar winst in topper tegen Maaseik: “Nog lang geen sprake van feesten”

Na enkele weinig beduidende schermutselingen in de achtergrond hield Roeselare in de eerste topper van het seizoen de drie punten aan huis. Een wel duidelijk versterkt Maaseik moest zich tevredenstellen met setwinst in de clasico van woensdagavond. Roeselare-spelverdeler Stijn D’Hulst werd terecht bekroond als ‘Star of the Game’.

“We waren natuurlijk tevreden met de drie punten woensdagavond”, stelde D’Hulst na de 3-1 tegen Greenyard. “Van feesten was evenwel nog lang geen sprake. Daarvoor is de novembermaand te intens en te belangrijk. Na Maaseik ging de focus direct naar de bekermatch van zaterdag in Gent. Vorig seizoen gingen we er in de kwartfinales uit tegen de buren uit Menen. Onverwacht en dus te pijnlijker. Dat mag ons niet weer overkomen. De vlotte zege tegen Caruur in de Supercup is absoluut geen referentie. In de eigen Edugo Arena verwachten we zaterdag een scherp Gent dat niet voor niets tweede staat in de weliswaar nog prille competitie. Een bekermatch op verplaatsing. Erop of eronder tegen een tegenstander die zijn draai blijkbaar heeft gevonden en in de goeie flow zit. Altijd gevaarlijk.”

Bijna perfecte start

Op een onverwacht prijsgegeven puntje in de openingsmatch in Guibertin na kan Roeselare terugblikken op een bijna perfecte start van het seizoen. De West-Vlamingen zitten duidelijk op het juiste spoor en de Knack-trein dendert stevig door. Woensdagavond tegen Maaseik was het voor iedereen drie sets lang genieten van een heerlijke pot volleybal en konden de fans hun pret niet op toen de Limburgers bij 20-9 in de vierde beurt nog moesten harken om met 25-12 de dubbele cijfers op het scorebord te krijgen.“Onze prestatie was degelijk, maar nog niet top”, blijft Stijn D’Hulst toch kritisch. “We maakten nog te veel kleine foutjes, we waren soms nog wat te nerveus. Onze service was wel heel degelijk. Maaseik verdedigde sterk in de eerste drie sets en de supporters werden verwend met meerdere lange en spannende rally’s. Na de 2-1 bleek de veer bij Greenyard duidelijk gebroken. Al bij al een verdiende zege. Ik denk dat we klaar zijn voor de belangrijke opdrachten die eraan komen in de beker en in de Champions League.”