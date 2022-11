Verschillende soorten medicatie aangetroffen aan in cel van overleden gevangene

De familie van gedetineerde Yassine S. kreeg op zondagochtend te horen dat de 30-jarige man uit Antwerpen overleden was in de gevangenis van Leuven-Centraal. Hij zat al twee jaar een lange gevangenisstraf uit.

Yassine S. verbleef op zijn vraag sinds enkele dagen in een individuele gevangeniscel, omdat hij had aangegeven zich onwel te voelen. Hij werd op vrijdag en zaterdag onderzocht door een arts. In navolging daarvan controleerde het gevangenispersoneel regelmatig zijn toestand in de cel. “Bij de vaststelling van zijn overlijden zondagochtend werden meteen de hulpdiensten en de politie verwittigd”, aldus het Leuvense parket. “Er werd een huiszoeking uitgevoerd in de gebruikelijke cel van het slachtoffer. Daar trof men verschillende soorten medicatie aan. Die werden door de politiediensten in beslag genomen voor verder toxicologisch onderzoek.”

Het parket ging ter plaatse samen met de wetsgeneesheer en het labo van de federale gerechtelijke politie. Er werd een uitwendige en inwendige lijkschouwing uitgevoerd, en daaruit blijkt dat er momenteel geen aanwijzingen zijn die doen vermoeden dat er een tussenkomst van derden is geweest. Het onderzoek wordt intussen voortgezet. Verder toxicologisch onderzoek van de stalen genomen bij de inwendige lijkschouwing is nodig om uitsluitsel te kunnen geven over de mogelijke doodsoorzaak.