Voormalige minnares van Spaanse ex-koning Juan Carlos over affaire: “Als ‘Mister Sumer’ belde, wisten mijn collega’s wie het was”

Goed nieuws voor al wie van roddels en royals houdt. Vanaf volgende week komt er een nieuwe podcast online met heel wat onthullingen over de omstreden ex-koning Juan Carlos van Spanje (84). Corinna Larsen (57), een voormalige minnares van Juan Carlos, doet daarin een boekje open over hun verhouding. “Hij belde me zeker tien keer per dag.”

Met een titel als Corinna and the king is het niet moeilijk te raden waarover de podcast zal gaan. Acht afleveringen lang gaat een Britse journalist in gesprek met Corinna Larsen, een Deense zakenvrouw die vijf jaar lang een affaire had met koning Juan Carlos van Spanje. De buitenechtelijke relatie geraakte publiekelijk bekend in 2012 en speelde uiteindelijk ook een cruciale rol in de troonsafstand van Juan Carlos twee jaar later.

Hoewel de podcast pas volgende week online komt, is het nu al duidelijk dat Corinna geen blad voor de mond zal nemen. “Als ‘Mister Sumer’ belde, wisten al mijn collega’s door zijn bulderende en kenmerkende stem meteen wie het was”, aldus Corinna. En de ex-koning belde blijkbaar regelmatig. Volgens de ex-minnares verscheen de schuilnaam ‘Mister Sumer’ zeker tien keer per dag op haar telefoon. Sumer is een afkorting van ‘Su Majestad el Rey’, ofwel ‘Zijne Majesteit de Koning’.

Olifantenjacht

Het is niet de enige onthulling die ze in de podcast doet. Corinna zal spreken over de romantische relatie die ze met de koning had, maar volgens The Times schetst ze ook het beeld van “een gevaarlijke wereld vol hebzucht, corruptie, geweld, verborgen rijkdom, internationale spionage, samenzweringen en hedonisme”. Ook de omstreden olifantenjacht waar Juan Carlos zo gek op was, komt aan bod. Het is via die hobby dat Corinna hem leerde kennen. De Deense zakenvrouw regelde in het begin van deze eeuw namelijk jachtevents op zeldzame dieren.

Hoewel de relatie “magisch en intens” begon, raakte Corinna na verloop van tijd steeds meer verwikkeld in de onfrisse zaakjes van Juan Carlos. Zo zou hij haar rekeningen hebben gebruikt om geld rond te sluizen en haar uiteindelijk zelfs hebben bedreigd. “Door de jaren heen werd het me duidelijk dat ik geen dubbelleven leidde, maar wel vijf levens tegelijk”, zegt Corinna daarover. Ze klaagde Juan Carlos uiteindelijk aan omdat hij haar bleef lastigvallen.

Haar verhaal staat trouwens niet alleen. Het zal worden aangevuld met de inzichten van enkele royaltyjournalisten, historici, stafleden van de Spaanse geheime dienst, voormalig FBI-agenten en een undercover politieagent.

De podcast is vanaf maandag 7 november in het Engels te beluisteren op alle bekende platforms. De intussen 84-jarige Juan Carlos houdt zijn hart vast.