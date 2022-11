dEUS stelt nieuw album voor met 2 AB-shows: “Het duurt altijd langer dan je denkt”

Na tien jaar zonder nieuwe muziek heeft dEUS officieel z’n achtste album aangekondigd. Dat zal ‘How to replace it’ heten en verschijnt in februari. Een maand later speelt de groep rond Tom Barman (50) twee shows in de Ancienne Belgique.

De laatste plaat van dEUS, Following sea, dateert al uit 2012. Sindsdien focuste Tom Barman op andere muzikale projecten en zijn fotografie, en ging dEUS op tournee met het jubilerende album The ideal crash. Met die tour tekende de band voor een record in de AB: in 2019 speelden ze er acht avonden op rij.

In 2017 nam gitarist Mauro Pawlowski afscheid van dEUS, maar sinds afgelopen zomer maakt hij weer vast deel uit van de groep. Hij is ook te horen op How to replace it, dat in februari uitkomt. Op 14 en 15 maart wordt het album voor het eerst live gespeeld voor een Belgisch publiek. dEUS trekt ook op een Europese tour langs onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.

Afgelopen jaren sprak Tom Barman al geregeld over een nieuwe dEUS-plaat, maar die nam meer tijd in beslag dan verwacht. “Het duurt altijd langer dan je denkt”, klinkt het nu. “Maar ons achtste album is eindelijk klaar.” De bandleden omschrijven het als “kenmerkend en inventief”. “Het klink onmiskenbaar als dEUS. En na al die jaren zijn we ook blij om weer een grote tournee aan te kondigen. We kunnen niet wachten om de nieuwe songs live te spelen.”

Nog deze maand verschijnt een eerste single van How to replace it, beloofde Barman eerder. Tickets voor de AB-shows zijn te koop vanaf 10 november.

