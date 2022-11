Medewerkster FOD Financiën riskeert cel door info door te spelen naar criminelen: “Rotte appel”

De zaak tegen FOD Financiën-medewerkster Nathalie D.P. (43) is een gevolg van de kraak van Sky ECC, de bij (drugs)criminelen razend populaire chatdienst. Speurders die de ontcijferde berichten in een dossier tegen een grote criminele organisatie aan het lezen waren, zagen dat in een groepschat gevraagd werd naar gegevens van een medewerker van een havenbedrijf en info over de vrouw en kinderen van de man.

In het groepsgesprek laat een van de gebruikers weten dat hij ‘een bron heeft die opzoekingen doet voor 500 euro per stuk’. In de chatgroep worden nadien beelden gedeeld waarop rijksregistergegevens en fiscale fiches te zien zijn. Uit het onderzoek bleek dat al die opzoekingen door de Antwerpse medewerkster Nathalie D.P. gedaan waren.

Zij stuurde de info via de applicatie Signal door naar haar ex-vriend Larbi K. (46), hij was de gebruiker die op Sky ECC uitpakte met zijn bron en die de info doorgaf.

“Bood diensten aan bij zwaar crimineel milieu”

D.P. werd in april 2021 opgepakt en ontkende eerst ook maar iets gedaan te hebben. De speurders konden haar gsm’s uitlezen en stelden aan de hand van berichten in WhatsApp en Signal vast dat ze haar beroepsgeheim al jaren schond.

Behalve naar Larbi K. stuurde ze ook info door naar haar jeugdvriend Foad R. (45) en volgens het parket deed ze ook opzoekingen voor José F.G. alias ‘Español’ of ‘De Spanjaard’. “Sinds 2015 heeft ze minstens 25 personen opgezocht en wordt ze genoemd in verschillende dossiers”, zei de aanklager donderdag. “Het is duidelijk dat ze in nauw contact stond met het zware criminele milieu en haar diensten aanbood. Beklaagde Nathalie D.P. is een voorbeeld van een rotte appel in ons overheidsbestel, die moet verwijderd worden.”

Tegen D.P. en haar ex Larbi K. vorderde de procureur veertig maanden cel, 40.000 euro boete en een ontzetting uit de rechten voor tien jaar. Foad R. riskeert dertig maanden en tegen ‘De Spanjaard’ werd twee jaar cel geëist, ook zij riskeren zware boetes en de ontzetting uit hun rechten.

© Rob Engelaar

Aandacht en complimenten

D.P. bekende de feiten ondertussen wel en zei spijt te hebben, ze betwistte wel dat ze iets met een crimineel milieu te maken had. “Het ging om iemand waarmee ze een relatie had en iemand waarmee ze is opgegroeid”, pleitte advocaat Johan John Mees. “Als zij iets vroegen zocht zij daar niets achter. ‘Nathalieke, kijk eens wie er met die auto rijdt’, zeiden ze. Zij zag daar geen graten in.” Volgens D.P. en haar advocaat kreeg ze ook nooit geld voor de opzoekingen. “Een keer gaf Larbi K. haar een armband en een 200 euro”, zei Mees. Hij legde uit dat zijn cliënte het deed omdat ze van de aandacht en de complimenten genoot. Mees vroeg om haar een straf met uitstel te geven.

Opvallend is dat haar ex-vriend Larbi K. wel blijft zeggen dat hij D.P. betaalde voor haar opzoekwerk. Per zoeking kreeg hij 500 euro, waarvan de helft naar haar zou zijn gegaan. “Mijn cliënt was louter een tussenpersoon”, vertelde de advocaat van K., mr. Jens Vanhellemont. “Hij was werkloos, had geld nodig en kreeg een toestel met Sky ECC.” De advocaat wees op de houding van K. tijdens het onderzoek. “Hij heeft meteen alles bekend en gaf toe de gebruiker van een pin op Sky te zijn geweest.” Ook K. hoopt op een straf met uitstel.

“Wilde weten wie bumperklever was”

De tweede vermeende opdrachtgever was Foad R., door de procureur als lid van de ‘clan R’ omschreven. Hij bekende dat hij opzoekingen gevraagd had. “Maar via WhatsApp, dus helemaal niet op een obscure manier”, zei zijn advocate Ine Bergs. “Hij stelde acht vragen en kreeg vier keer antwoord. Als hij echt een onmisbare rol in een criminele organisatie speelde, zou hij dan niet meer druk gezet hebben?” Volgens R. stelde hij de vragen puur uit nieuwsgierigheid, bijvoorbeeld om te weten bij wie iemand in de auto stapte. “Ik dacht dat ik niets verkeerd deed, ik zag het als ‘partie-plezier’, als er op de snelweg iemand kwam bumperkleven vond ik het plezant om aan Nathalie te vragen wie dat was.”

De zaak gaat verder op 24 november met de verdediging van José F.G.