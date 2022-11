In ’t Huis zonder Naam in Hoepertingen (Borgloon) kan je tijdens de wintermaanden opnieuw terecht in de pop-up winterbar. — © RR

Op donkere dagen kan je er bijtanken met een warme chocomelk en glühwein of doorzakken op foute muziek. Ken jij nog een gezellige herfst- of winterbar bij jou in de buurt? Wij verzamelen alle adresjes in Limburg, laat het ons weten via onderstaand formulier.