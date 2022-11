Gemeentelijke schulden met 10 procent gedaald

De schulden van alle gemeenten samen daalden van 8,9 miljard euro in 2017 naar 8,1 miljard euro begin 2022. De coronacrisis had weinig impact op de gemeentelijke begrotingen.

“Toch is het niet zo rooskleurig als het lijkt”, zegt Warnez. “De energiecrisis en de stijgende inflatie zal des te meer inslaan als een bom op de gemeentelijke budgetten. Het huidige financieringssysteem moet op de schop of er zullen de komende jaren veel lokale investeringen in bijvoorbeeld fietsveiligheid, sporthallen, zwembaden enzovoort worden uitgesteld.”

Warnez doelt op de middelen die verdeeld worden vanuit het Gemeentefonds. “Grootsteden Antwerpen en Gent lopen vandaag met 40 procent van de middelen weg, terwijl daar slechts 12 procent van de Vlamingen woont. De kleine steden en plattelandsgemeenten zijn hiervan de dupe. Die ongelijkheid is niet meer te verantwoorden.”

De schulden bij de intercommunales stijgen intussen wel. Ze groeiden in tien jaar tijd aan met 54 procent, tot ruim 10 miljard euro. Ze zijn daarmee groter geworden dan de schulden van de steden en gemeenten.