Derde verdachte klimaatactie Mauritshuis wil oordeel Hoge Raad voor rechter beslist

De derde verdachte van de klimaatactie bij het beroemde schilderij ‘Meisje met de parel’ in het Mauritshuis wil dat de Hoge Raad zich eerst buigt over de zaak voordat hij vrijdag voor de rechter verschijnt. Dat meldt zijn advocaat Willem Jebbink. De raad moet zich eerst uitspreken over de reikwijdte van de vrijheid van expressie en demonstratie in de zaak, aldus de raadsman.