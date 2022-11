De Vlaamse canon die er in april volgend jaar moet komen, is volgens historicus Jo Tollebeek (KU Leuven) “een erfzonde”. In een pamflet van maar liefst 85 pagina’s legt hij samen met twee andere historici uitgebreid uit waarom er “te veel bezwaren zijn om de oefening voort te zetten”. “Erg voorbarig en met zeer weinig respect voor de collega’s”, reageert Emmanuel Gerard, voorzitter van de Commissie.