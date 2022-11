Obama zet ‘heckler’ op zijn plaats tijdens speech: “Je moet wel je manieren houden, jongeman”

Voormalig president Barack Obama organiseerde woensdag een rally in de staat Arizona om zijn steun te uiten voor de democraten Mark Kelly en Katie Hobbs, die het volgende week opnemen tegen de republikeinen Blake Masters en Kari Lake in de tussentijdse verkiezingen. Maar een man uit het publiek was het niet eens met wat de voormalig president zei: “Je steunt iemand die zwarte mensen discrimineert”, riep hij door de zaal. Obama zette vervolgens de man op zijn plaats: “Je moet beleefd en geduldig zijn als mensen aan het praten zijn. Dan pas krijg je een kans om te praten.”