Anderlecht ontmoet in eliteronde futsal titelverdediger Barça, Galati en Pula

Diogo Giumareas De Lana C (RSC Anderlecht). — © Geert Tresignie (GTG)

In het futsal speelt Anderlecht mee op het hoogste Europese niveau. Paars-Wit neemt het in de eliteronde van de Champions League in groep D op tegen titelverdediger Barça, het Roemeense United Galati en het Kroatische Futsal Pula.