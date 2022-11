Sander Gillé en Joran Vliegen grijpen naast plaats in kwartfinales dubbelspel in Parijs

De Limburgse tandem verloor in de achtste finales (tweede ronde) tegen de Kroaat Ivan Dodig en de Amerikaan Austin Krajicek, samen het achtste reekshoofd, in twee sets: 6-3 en 7-6 (7/5). De partij duurde 1 uur en 25 minuten.

Gillé en Vliegen werden pas laat opgeroepen voor deelname aan het toernooi in de Franse hoofdstad. Ze vervingen op de hoofdtabel de Deen Holger Rune en de Griek Stefanos Tsitsipas. Vorige week ging het Belgische duo er op het ATP 500-toernooi in Wenen in de halve finales uit tegen thuisspelers Alexander Erler en Lucas Miedler. Ze misten zo de kans op een eerste finaleplaats dit seizoen.

De 31-jarige Gillé (ATP 60 dubbel) en de 29-jarige Vliegen (ATP 61 dubbel) wonnen samen vijf ATP-titels, waaronder een vorig jaar in Singapore. In 2019 triomfeerden ze in Zhuhai, Gstaad en Båstad. In 2020 veroverden ze in Nur-Sultan (nu Astana) de eindzege. (belga)