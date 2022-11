SpaceX lanceert succesvol Europese telecomsatelliet

Van op Cape Canaveral in Florida vertrok om 06.22 uur Belgische tijd een Falcon-9 draagraket van SpaceX. De eerste trap keerde terug en landde minder dan negen minuten op het droneship Just Read The Instructions. Die trap vloog reeds voor de zevende keer.

Hergebruik van raketonderdelen drukt de lanceerkost.

Zowat 36 minuten na lancering zette de tweede trap de nuttige lading uit in een geostationaire transfertbaan. Het gaat om de Hotbird-13G van Eutelsat, dat zijn zetel in Frankrijk heeft. Bouwer van de satelliet was Airbus Defense and Space..

De 4,5 ton wegende Hotbird moet minstens vijftien jaar lang vanop dertien graden oosterlengte televisieprogramma’s doorsturen en drie oudere kunstmanen vervangen.