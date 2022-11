Britse necrofiel misbruikte zeker 101 vrouwen in ziekenhuismortuaria

De veroordeelde moordenaar en necrofiel David Fuller (68) heeft toegegeven dat hij nog 23 overleden vrouwen seksueel misbruikte in ziekenhuismortuaria in het Verenigd Koninkrijk. De zestiger werd vorig jaar al tot levenslang veroordeeld. In totaal zou hij 101 overleden vrouwen en meisjes hebben misbruikt.

David Fuller wurgde in 1987 de 25-jarige Wendy Knell en de 20-jarige Caroline Pierce in Turnbridge Wells, in het zuiden van Engeland. Vervolgens verkrachtte hij hen, zo wees het onderzoek uit. De dader werd echter niet gevonden. Tot nieuw DNA-onderzoek in 2020 Fuller aanwees. Hij gaf de feiten toe.

De man werd vorig jaar veroordeeld tot levenslang voor de moord op Knell en Pierce, maar intussen was aan het licht gekomen dat hij tussen 2007 en 2020 tientallen lichamen van overleden vrouwen misbruikte in ziekenhuismortuaria in Kent, Sussex en Turnbridge Wells.

Als elektricien en later als mortuariummedewerker had hij toegang tot de mortuaria. Meestal was hij er alleen. De politie vond honderden foto’s en video’s van het misbruik in Fuller’s woning in Heathfield, waar hij woonde met zijn familie.

Verdorven

Volgens de speurders doet dat bewijsmateriaal vermoeden dat Fuller zeker 101 lichamen misbruikte, van onder meer een 9-jaar oud kind, twee 16-jarigen en een 100-jarige vrouw. De ex-ziekenhuismedewerker gaf al toe dat hij 78 overleden vrouwen misbruikte en heeft tijdens zijn proces in Croydon nu ook bekend tot het misbruik van 23 bijkomende lichamen. Het gaat om overleden volwassen vrouwen, van wie er 13 geïdentificeerd zijn.

Het openbaar ministerie noemde Fuller’s daden “verdorven, walgelijk en ontmenselijkend, op een schaal die nooit eerder in de geschiedenis van de rechtspraak is voorgekomen”. Hij kent zijn straf op 5 december.

Het is niet duidelijk hoe Fuller al die jaren ongemerkt te werk kon gaan. De Britse regering kondigde vorig jaar al een onafhankelijk onderzoek aan naar de zaak.