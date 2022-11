Drie verdachten van bedreigingen tegen Van Quickenborne uitgeleverd aan ons land

Het federaal parket maakte op 24 september bekend dat de woning van Van Quickenborne in Kortrijk onder verhoogde beveiliging was geplaatst door een mogelijke dreiging. Over de precieze aard van de dreiging werd niet gecommuniceerd, maar er zouden plannen geweest zijn om de minister van Justitie te ontvoeren. In een achtergelaten wagen in de buurt van zijn villa werden wapens aangetroffen.

LEES OOK. Eerste verdachte van ontvoeringspoging Van Quickenborne overgeleverd aan België

In Den Haag en Leischendam werden in de nacht van 23 op 24 september drie verdachten opgepakt. Een vierde werd een dag later in Den Haag ingerekend. Drie verdachten verzetten zich tegen hun overlevering, maar de Internationale Rechtshulpkamer (IRK) van de Amsterdamse rechtbank besliste op 26 oktober dat ze wel degelijk aan België overgeleverd mochten worden.

Maandagochtend werd een eerste van vier verdachten aan ons land overgeleverd. Donderdag werden de andere drie overgeleverd. Zij zullen voor de Kortrijkse onderzoeksrechter verschijnen. Die zal beslissen over hun eventuele aanhouding. Het onderzoek zelf blijft in handen van het federaal parket.

Minister Van Quickenborne en zijn gezin verbleven eind september een tijdje in een safehouse. De verdachten ontkennen dat ze de minister wilden ontvoeren.