Jackpot van 1,5 miljard dollar bij Amerikaanse Lotto

De California Lottery Powerball , een instelling van de Amerikaanse loterij, heeft waanzinnige prijzenpotten sinds de organisatoren het systeem veranderden van twee naar drie wekelijkse trekkingen, terwijl de prijs van het lot werd verhoogd. Gevolgen: de kaartverkoop explodeert, de winst is navenant.

Zaterdag is er dus 1,5 miljard dollar te winnen, dat komt omdat er al een paar keer geen grote winnaar is geweest.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Zes jaar geleden wonnen drie spelers al eens een gelijkaardig bedrag als wat er nu zaterdag in de pot zit. Om hun beloning te ontvangen, moet de winnaar kiezen tussen twee opties : het volledige bedrag innen (in 30 overschrijvingen over 29 jaar gespreid, maar bij overlijden vervallen de uitbetalingen) of in één keer een veel lager bedrag incasseren (in dit geval zou dat 746 miljoen dollar zijn). Nog altijd een mooi bedrag natuurlijk.