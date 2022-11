Recente beelden tonen hoe havenstad Marioepol eruitziet na bijna zes maanden Russische bezetting

Marioepol is sinds 20 mei volledig in handen van Rusland nadat de Oekraïense havenstad zo’n 80 dagen belegerd en met bommen bestookt werd. Sindsdien komt er nog maar weinig – onafhankelijk – nieuws uit Marioepol en nog minder niet-Russische beelden van hoe de stad er nu uitziet. Oekraïens regeringsadviseur Anton Gerashchenko deelde onlangs een video van een rondrit door de verwoeste stad en Reuters-journalist Alexander Ermochenko kon eind oktober foto’s maken van het puin in Marioepol.

Toen de Azovstalfabriek ingenomen werd, viel het laatste Oekraïense bolwerk en kwam de stad volledig in handen van Rusland. Maar tijdens de belegering werd 90 procent van Marioepol verwoest. Die verwoesting is nog steeds overduidelijk op recente beelden.

© REUTERS

Foto’s die worden verspreid via Reuters, gunnen buitenstaanders een unieke blik in de havenstad, die nu al zo’n zes maanden door Rusland wordt bezet.

© REUTERS

Beelden tonen dat heel wat gebouwen en appartementsblokken veranderd zijn in onbewoonbare ruïnes.

© REUTERS

Toen Rusland de stad veroverde en bezette, werd volgens de Russische media onmiddellijk met de heropbouw van Marioepol begonnen.

© REUTERS

Volgens de officiële cijfers van de VN kwamen 1.348 burgers om het leven tijdens de belegering van de stad, die aan de Zee van Azov en vlak bij de Russische grens ligt. Er wordt gevreesd dat het werkelijke aantal dodelijke slachtoffers nog een stuk hoger ligt. Van de 440.000 inwoners die er woonden voor de oorlog, zouden er minder dan 100.000 overblijven.

© REUTERS

De historische Azovstalfabriek kwam wekenlang in het nieuws omdat tientallen Oekraïense soldaten zich verschuilden in het netwerk van gangen onder de fabriek. Midden mei gaven de laatste strijders zich over en werden ze weggebracht als krijgsgevangenen. Volgens het Russische persbureau TASS is Rusland van plan om 831 miljoen dollar te investeren in het gebied om de verwoeste fabriek te transformeren in een “industrieel ecopark, een hub voor logistiek en transport”.