Philippe Van Beeck: “Ik heb veel spelers in mijn mouw.” — © Raymond Lemmens

Hoe groot is de Limburgse inbreng in de zestiende finales van de Beker van België vrijdagavond? De drie Limburgse eersteklassers, doelman Laurens Plees van Hoboken Ster en… Philippe Van Beeck. De Kampenaar is lid van de sportieve cel bij tweedeklasser Galaxy Aalst. Een kennismaking.