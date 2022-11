Tot 18 maanden cel gevraagd voor wietplantage in Lommel

Het openbaar ministerie in Hasselt heeft donderdag 18 en 15 maanden cel gevraagd voor de twee vermeende uitbaters van een wietplantage in Lommel. In een woning langs de Heidebloemstraat trof de politie in januari 2020 zo’n 180 oogstrijpe planten aan.

Op de beklaagdenbank zat enkel een 32-jarige Lommelaar. Verdachte nummer twee stuurde zijn kat naar de rechtbank. De aanwezige beklaagde liep eerder al drie correctionele veroordelingen op voor onder meer diefstal. “Hij was aan lager wal geraakt. Mijn cliënt was dakloos”, beschreef zijn raadsman Peter Donné. De tweede verdachte, eveneens geen onbesproken blad voor justitie, had hem onderdak verleend. Het openbaar ministerie, dat sprak over een eerdere oogst, vorderde 15 maanden cel en 8.000 euro boete tegen de 32-jarige. “Hij heeft enkel geholpen met het knippen van de planten. Voor het overige heeft hij daar niets mee te maken. Het is zijn plantage niet. Bovendien gaat het om een eerder beperkt aantal planten. Een hobbyplantage eigenlijk. Ik vraag om hem een zeer beperkte werkstraf op te leggen”, aldus Donné. De bewoner van het pand moet vrezen voor 18 maanden cel en 8.000 euro boete. Fluvius stelde zich burgerlijke partij en vraagt 13.600 euro voor het illegaal aftappen van de elektriciteit. Vonnis op 1 december.