Bij Don Taco eet je een betaalbare Mexicaanse hap: “Het moet niet altijd een broodje of kebab zijn”

‘Don Taco’ in Hasselt is het nieuwe concept van Ramis Pirigam van de Butcher Grill en Bar. — © Serge Minten

“Ik ben al twintig jaar kok en hield me bezig met mediterraanse gerechten”, vertelt zaakvoerder Ramis Pirigam. “Tijdens mijn carrière heb ik vaak in de keuken gestaan met Mexicaanse collega’s. Zo ben ik in contact gekomen met Zuid-Amerikaanse specialiteiten. Hasselt is de stad van de smaak, maar veel mensen kennen taco’s of de Mexicaanse keuken nog niet. Net daarom vind ik dat Don Taco een goede aanvulling is geworden.”

Vlees in bananenbladeren

“In de Westerse keuken wordt vlees gegaard in aluminium, in Mexico is dat anders. Zo serveren we de traditionele Taco Barbacoa (6,50 euro) die we bereiden met traag gegaard vlees in bananenbladeren. De Mexicaanse kruiden geven het gerecht nog extra smaak”, legt Ramis uit.

“Buiten taco’s met vlees bieden we ook vegetarische gerechten aan, zoals de Taco Sin Carne (5,50 euro). Dat betekent letterlijk ‘zonder vlees’. Dat vegetarische alternatief vullen we met verse guacamole, krokante groentjes en stevige Mexicaanse kruiden.”

Ramis legt de focus wel op taco’s, maar er is voor elk wat wils: “Ik heb ook Mexicaanse nacho’s (5,50 euro) in de aanbieding, ook die zijn vegetarisch. Heb je liever iets anders dan taco’s, dan kan je de Papa Con Bacon (6,50 euro) een kans geven. Dat is een gepofte aardappel met krokant spek dat we gratineren met cheddarkaas en afwerken met jalapeño”, verduidelijkt Ramis.

“Je merkt dat je met een budget van vijf tot tien euro terechtkomt in een vicieuze cirkel van broodjes of kebabs”, legt Ramis uit. “Daar wil ik verandering in brengen. Ik ben nu twee weken bezig met dit concept. Ook de klanten zijn er heel enthousiast over. In recensies komen de woorden betaalbaar, lekker en kwaliteit telkens terug. Daar doe ik het voor.”

Don Taco, Guido Gezellestraat 27A in Hasselt. Open: 12-15 uur. Info: www.facebook.com