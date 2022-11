Vlaamse regering is niet van plan om nieuw leven te blazen in Muziekodroom . — © TV Limburg

Hasselt

Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove vraagt de Limburgse ministers en politici om met de vuist op tafel te kloppen in Brussel en de Muziekodroom te redden. Eind dit jaar sluit de concertzaal, waaraan ook de opleiding rockmuziek van PXL Music verbonden is. Het openhouden van de Muziekodroom, dat vaak een podium is voor jonge artiesten, is niet langer rendabel. Vandenhove vroeg aan Vlaams minister-president Jan Jambon om iets te ondernemen, maar hij kreeg naar eigen zeggen een ontgoocheld antwoord.