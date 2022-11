OPROEP. Heb jij je overleden huisdier op een bijzondere manier bewaard?

Een Australisch gezin heeft een tapijtje laten maken van hun overleden golden retriever. De goudblonde pels van de hond ligt nu op de grond als pluizige mat. Heb jij je lievelingshuisdier ook op een bijzondere manier bewaard? Heb je een hond of kat laten opzetten door een taxidermist? Of liet je de schedel conserveren? Is de as van je gecremeerde kanarie verwerkt in een tattoo? Ben of ken jij een Limburger die niet kon scheiden van een dood dier en het toch bij zich hield als tapijtje of andere vorm van decoratie? Laat het ons even weten.