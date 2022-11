Haar Belgisch record was nog maar twee weken oud en Alisée Pisane is alweer sneller op de 1.500m vrije slag in klein bad

Alisée Pisane heeft haar eigen Belgische record op de 1.500 meter vrije slag in klein bad (25 meter) scherper gesteld.

Tijdens de Franse kampioenschappen in Chartres klokte Pisane 16’02”54, waarmee ze haar vorige record van ruim twee weken geleden, op 16 oktober, in Villefranche-sur-Saône (16’05”70) van de tabellen veegde.

De 19-jarige Luikse verbeterde toen het vorige record (16’09”51) van Isabelle Arnould, van 17 januari 1988, gevoelig. Drie dagen eerder had Pisane al het 34 jaar oude record van Arnould scherper gesteld met een tijd van 8:24.78 op de 800 meter vrije slag. Ze wiste daarmee het vorige record van 8:29.01 uit dat Arnould op 5 februari 1988 in Boulogne had gevestigd.

Pisane heeft ook het Belgische record op de 1.500 meter vrije slag (groot bad) in handen, dat ze in augustus vorig jaar op het EK in Rome op 16’22”20 bracht. (belga)