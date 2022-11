TAS verwerpt beroep van Quintana tegen diskwalificatie in Tour

Het Internationaal Sporttribunaal TAS heeft het beroep van Nairo Quintana, tegen de beslissing van de Internationale Wielerunie (UCI) om zijn resultaten in de voorbije Ronde van Frankrijk te schrappen vanwege sporen van de verboden pijnstiller Tramadol in zijn bloedresultaten, verworpen.

Midden augustus kwam het nieuws naar buiten dat Quintana door de UCI gediskwalificeerd werd uit de einduitslag van de Tour de France. De Colombiaan testte tijdens de Tour immers tweemaal positief op de pijnstiller Tramadol. Quintana was aanvankelijk als zesde in de eindstand geëindigd.

Quintana heeft het gebruik van Tramadol sindsdien altijd ontkend. Hij stelde een beroepsprocedure in bij het TAS en kon in afwachting van de uitspraak voorlopig nog wedstrijden rijden, maar nam onder meer niet deel aan de Ronde van Spanje om zich te focussen op zijn verdediging. Het gebruik van Tramadol is geen inbreuk op het antidopingreglement, maar wel op het medisch reglement.

Begin vorige maand maakte de 32-jarige Quintana bekend op het einde van het seizoen afscheid te nemen van zijn Franse team Arkéa Samsic. De klimmer verlengde zijn contract bij de Franse ploeg nog op 16 augustus tot eind 2025. Een dag later maakte de UCI zijn diskwalificatie uit de einduitslag van de Tour echter bekend. (belga)