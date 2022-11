De Pakistaanse ex-premier Imran Khan is donderdag neergeschoten tijdens een betoging in Lahore. Dat meldt de BBC.

Volgens getuigen raakten naast Khan nog vier andere mensen gewond, maar vielen er geen dodelijke slachtoffers. Khan (70) zou in het been of de voet geraakt zijn, maar zou niet in levensgevaar verkeren.

Khan was in Lahore voor een betoging tegen de huidige Pakistaanse regering.