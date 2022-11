UAE haalt er weer een topklimmer bij: Australische Zwift-sensatie Jay Vine komt over van Alpecin-Deceuninck

De Australische renner Jay Vine verlaat Alpecin-Deceuninck en trekt naar UAE Team Emirates, waar hij voor twee seizoenen heeft getekend. Het team van Tadej Pogacar loopt intussen over van de begenadigde klimmers.

De 26-jarige Vine werd al langer hoog ingeschat, maar kende zijn grote droobraak in de Ronde van Spanje dit seizoen, waar hij twee ritzeges behaalde. In de Ronde van Turkije en de Ronde van Noorwegen eindigde hij telkens als tweede in de eindstand.

Vine, die op de radar kwam van Alpecin door een Zwift-talentdetectieprogramma, had nog een contract tot 2023. “We hadden hem graag langer gehouden, maar we respecteren zijn wens om eerder te vertrekken. Jay is het bewijs dat het Zwift Academy-systeem werkt”, klinkt het bij de ploeg. (belga)