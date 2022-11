Genk

Van Afrika tot in Amerika, daar vind je binnenkort de cleanrooms van het Bilzerse bedrijf ABN. Rosaline Wijnen en Jo Nelissen begonnen in 1996 met 2.000 euro spaargeld, vanop een flatje in Hasselt. Eén airco-installatie groeide dankzij keihard werken uit tot marktleiderschap. Maar het recente overlijden van een goede vriend maakt ook de nood aan rust duidelijk.