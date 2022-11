Van babymoord verdachte influencer krijgt 3 jaar cel voor oplichting tientallen slachtoffers

Een influencer uit Vilvoorde is veroordeeld tot een effectieve celstraf van 3 jaar voor de oplichting van tientallen slachtoffers. De vrouw prees dure cosmetica aan die ze snel en goedkoop beloofde te leveren, maar na betaling kregen haar volgers de bestelde spullen niet in huis. Eind deze maand beslist de Kamer van Inbeschuldigingstelling of de vrouw voor het hof van assisen moet verschijnen in een ander dossier. Het gerecht verdenkt haar van het doden van haar baby van twee maanden oud.

Soraya S. verzamelde in de loop der jaren duizenden volgers op sociale media als influencer die zich bezig hield met make-up. De vrouw werkte aanvankelijk in een supermarkt, waar ze ook video’s maakte over de promoties in de winkel. Verschillende mensen vroegen haar om de artikelen met korting aan te kopen, waarna ze geld op haar rekening stortten om haar terug te betalen.

Centje bijverdienen

Volgens de rechtbank had de beklaagde al snel door dat ze een aardig centje kon bijverdienen en zo nam ze uiteindelijk honderden bestellingen aan, die ze nooit leverde. Ze liet zelfs een professionele website bouwen waar goederen tegen korting konden worden aangekocht. Dankzij haar vele duizenden volgers op sociale media had ze snel een groot klantenbestand. Volgens de rechtbank wist Soraya S. dat ze de spullen nooit kon leveren, maar bleef ze haar slachtoffers wel oplichten.

Daarnaast lichtte de vrouw ook mensen op bij de aankoop van tweedehandse smartphones. Ze toonde een vervalst bewijs van overschrijving, waarna ze de smartphone mee naar huis nam. Enkele dagen later bleek dat de slachtoffers nooit betaald werden.

Drie jaar cel

De rechtbank veroordeelde haar donderdag bij verstek tot een effectieve celstraf van 3 jaar. Hoewel de vrouw afwezig was bij de behandeling van haar dossier, dook ze wel op in de rechtbank om het vonnis aan te horen. Volgens haar advocaat was de vrouw door een misverstand afwezig tijdens de pleidooien. “Er was een vergissing omtrent de datum van het proces”, aldus meester Nathalie Galant. “We tekenen onmiddellijk verzet aan tegen het vonnis.“

Intussen loopt er nog een tweede dossier tegen Soraya S. De vrouw wordt er van verdacht haar baby van twee maanden oud om het leven te hebben gebracht. In de nacht van 18 op 19 februari 2019 werd de politie opgeroepen naar het Hotel De France in Sint-Gillis, vlakbij het Brusselse Zuidstation. Bij aankomst troffen politiemensen de baby aan, die niet meer ademde. Het kind werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, waar het enkele dagen later overleed.

“Per ongeluk”

De moeder van het kind werd opgepakt en na verhoor vrijgelaten. Ze verklaarde dat ze de baby even alleen had gelaten met haar 3-jarige dochter om te douchen. Volgens de vrouw zou het zusje per ongeluk op de baby zijn gaan liggen, waarna het verstikte.

Het onderzoek naar de dood van de baby is intussen afgerond. De zaak komt op 8 november voor de Kamer van Inbeschuldigingstelling, waar het parket de doorverwijzing zal vragen naar het hof van assisen voor moord. Zelf ontkent de vrouw dat ze haar kind heeft gedood. “Nooit zou ik mijn kinderen iets aandoen”, zegt ze daarover. ”Wat gebeurd is, blijft een noodlottig ongeval.”