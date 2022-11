Gezichten uit ‘Down the road’ lopen mee in modeshow voor Special Olympics: “We maken er groot feest van”

De deelnemers aan het Eén-programma ‘Down the road’ lopen op vrijdag 18 november in Mechelen mee in een inclusieve modeshow. Gewezen KV Mechelen-speler Piet den Boer organiseert ze met Foundation Mechelen om van de start van de Special Olympics in 2023 een spetterend openingsfeest te maken.

In Down the road gaat televisiemaker Dieter Coppens op reis met zes jonge mensen met het syndroom van Down. Samen proberen ze hun grenzen te verleggen en dat is wat Piet den Boer ook wil doen met de modeshow van Foundation Mechelen in Technopolis. “Met een hoop warme vrienden organiseren we op 18 november om 18u30 een modeshow voor mensen met en zonder een beperking. We hebben een veertigtal mannequins. Eerst komen de kinderen, dan de volwassenen”, zegt hij.

“We doen dit voor de glimlach op de gezichten”

Niet alleen de zes gezichten uit Down the road lopen mee in de modeshow. Ook spelertjes van het G-hockey van de Koninklijke Mechelse Tennis- en Hockeyclub (KMTHC), artiesten van Sjarabang en atleten van de Special Olympics nemen deel met een delegatie. “We maken er een groot feest van met kippenvelmomenten. Verwacht geen klassieke modeshow, we doen dit voor de glimlach op de gezichten van de deelnemers. We hebben een leuk dansbandje en Günther Neefs verzorgt een gastoptreden. Christophe Stienlet is presentator”, vertelt Piet den Boer.

De opbrengst van de avond gaat naar het openingsfeest van de Special Olympics in 2023, waarvan Mechelen gaststad is. “De Warmste Spelen willen wij graag beginnen met het warmste openingsfeest.”

De Special Olympics komen volgend jaar naar Mechelen. — © Dirk Vertommen

Mensen die het initiatief willen steunen en de modeshow graag bijwonen, kunnen een VIP-tafel boeken. “Voor 295 euro exclusief btw kan je zo’n tafel voor zes personen reserveren. Je krijgt er een fles champagne bij en een kaasschotel van het Mechelse huis Schockaert”, vertelt Piet den Boer. Een zitplaats langs de catwalk bestellen, kan ook. Die kost 25 euro per persoon.

Unieke beelden Opsinjoorke

In de aanloop naar de Special Olympics neemt Foundation Mechelen overigens nog meer initiatieven. Zo heeft de vereniging een project in de steigers staan met unieke beelden van Opsinjoorke. “Daarvoor hebben we de toelating gekregen van Frans Van den Brande en zijn familie, de maker van het standbeeld van Opsinjoorke op de Grote Markt”, zegt den Boer. De Mechelse beeldhouwer overleed in de zomer van vorig jaar op 85-jarige leeftijd.

Voor tickets en info kan je mailen naar info@foundationmechelen.be.

www.foundationmechelen.be