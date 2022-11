Bankkaart teruggevonden van Belgische bergbeklimmer die kwarteeuw geleden stierf

Grandes Jorasses, gelegen in het Mont Blanc massief. — © imageBROKER/Jevgenija Pigozne

Een bergbeklimmer heeft de bankkaart teruggevonden van de Belgische Jurgen Andries die 27 jaar geleden om het leven kwam tijdens de beklimming van de noordwand van de Grandes Jorasses, gelegen in het Mont Blanc massief. Volgens de Franstalige krant l’Avenir zal de Nederlandse klimmer de bankkaart terugbezorgen aan de familie.

De klimmer vond de kaart terug toen hij op weg was naar het winterverblijf Leschaux gelegen in datzelfde Mont Blanc massief. De kaart stond op naam van Jurgen Andries, een bergbeklimmer die 27 jaar geleden het leven liet bij een zware val tijdens een beklimming. De man was toen 21 jaar.

De bankkaart was nog geheel intact, maar verlopen sinds juni 1997. “Ik dacht aanvankelijk niet dat er een heel verhaal achter zat. Ik ging ervan uit dat de eigenaar hem jaren geleden gewoon had laten vallen”, verklaarde de Nederlandse klimmer Ömer Sami aan de krant Dauphiné Libéré.

De vinder van de bankkaart kreeg het verhaal over de verongelukte Belg uiteindelijk te horen toen hij via Facebook een oproep lanceerde. Hij belooft de bankkaart, gezien de emotionele waarde, terug te bezorgen aan de familie van Jurgen.