Werkloosheid in eurozone staat op historisch laag niveau

De werkloosheid staat in de eurozone op een historisch laag niveau, zo blijkt uit de jongste cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat.

De werkloosheidsgraad lag vorige maand op 6,6 procent van de actieve bevolking, tegen 6,7 procent in augustus en 7,1 procent in september vorig jaar. Het gaat om het laagste cijfer sinds het begin van de statistieken in 1998.

De eurozone telt nu 10,988 miljoen werklozen, of 66.000 minder op een maand tijd. Tegenover vorig jaar gaat het om een daling met ruim een miljoen mensen. Het hervatten van heel wat activiteiten na de coronapandemie is een belangrijke verklaring.

België ligt met een werkloosheidsgraad van 5,7 procent (of iets minder dan 300.000 werklozen) onder het Europees gemiddelde.