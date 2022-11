De Lijn verwacht hinder voor bus- en tramverkeer op nationale stakingsdag 9 november

LEES OOK. Vergoeding voor stakers stijgt van 30 naar 40 euro

Vakbond ACV heeft voor 9 november een algemene actie- en stakingsdag aangekondigd, ABVV heeft het over een interprofessionele staking en de liberale vakbond over een algemene actiedag waarbij bedrijven zelf kiezen of ze staken of niet. Aanleiding is de koopkrachtcrisis. De bonden eisen onder meer een prijsplafond voor gas en elektriciteit en een aanpassing van de loonnormwet. Ook de aanvallen van de werkgevers op de index moeten stoppen, klinkt het.

Ook personeelsleden van De Lijn zullen volgende week woensdag deelnemen aan de acties. “Dit zal in heel Vlaanderen hinder veroorzaken” voor het bus- en tramverkeer, zo betreurt de openbaarvervoermaatschappij. Hoe groot de impact op de dienstverlening zal zijn, is nog niet duidelijk. De Lijn kan ook nog niet meedelen waar de gevolgen van de acties het meest voelbaar zullen zijn.

Op basis van de werkwillige chauffeurs wordt een aangepaste dienstregeling uitgewerkt. Die zal maandagavond 7 november worden bekendgemaakt. De routeplanner van De Lijn zal vanaf dan - zowel op de website als op de app - ook enkel nog de ritten tonen die wel rijden tijdens de actiedag.

Woensdag had ook de spoormaatschappij NMBS al aangekondigd dat er op 9 november hinder wordt verwacht voor het treinverkeer.