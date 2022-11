Federale regering maakt 1,2 miljoen extra vrij voor beveiliging van kritieke energie-infrastructuur

De 1,2 miljoen euro extra per jaar is bestemd voor de Algemene Directie Energie. Die dienst houdt toezicht op de energiesector in ons land en monitort onder meer het naleven van de veiligheidsvoorschriften bij uitbaters van kritieke energie-infrastructuur. Die laatste staan onder meer in voor het beheer en de distributie van energie in ons land.

Sinds de invasie van Oekraïne weten we dat energie-infrastructuur een doelwit is en dat steeds vaker, legt de woordvoerder van minister Van der Straeten uit. De minister heeft daarom beslist om het aantal uitbaters van kritieke infrastructuren te vertienvoudigen, van 3 naar 33. Die moeten nu dus voldoen aan strengere wetgeving, zowel qua fysieke als qua cyberbeveiliging. Daarnaast werd aan de AD Energie gevraagd om een bijkomende inspectie uit te voeren op de gasinfrastructuur in de Belgische Noordzee.

Die vertienvoudiging heeft een significante bijkomende impact op de werking van de AD Energie, gezien het toezicht dat die uitoefent op de uitbaters van kritieke infrastructuur, legt de woordvoerder van minister Van der Straeten uit.

De AD Energie krijgt er daarom personeel bij. Het gaat om 18 personeelsleden: cyberspecialisten, technische experten, maar ook bijvoorbeeld administratieve ondersteuning. Hun aanwerving wordt gespreid over de volgende 3 jaar, met zo snel mogelijk de aanwerving van 6 profielen. In de loop van 2023 wordt het team verder uitgebreid.