60 kinderen met de bus naar Sinterklaasfilm

Aan zaal De Bammerd vertrok woensdag een grote bus vol kinderen van 3 tot 9 jaar naar de Euroscoop in Lanaken. — © frmi

Heers

Halloween is nog maar net achter de rug, of daar komt de Sint al om de hoek kijken. Dus trakteerde de gemeente een 60-tal kinderen gisteren op een filmnamiddag met de goedheilig man in de hoofdrol.