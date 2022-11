Buurthuis wordt voor een dag racecircuit voor mini-auto’s in Nieuwerkerken

Nieuwerkerken

Een bijzonder beeld: blitse bolides en ronkende motoren op een mooi circuit in het Buurthuis van Kozen. Geen echte wagens, maar wel Mini Z’s: telegeleide auto’s op een schaal van 1/28. “Ik ben in april dit jaar begonnen met deze club Mini Z Racing omdat er in Limburg geen meer was. En zo wil ik ook meer nieuwe mensen proberen mee te krijgen in deze toffe hobby. Mini Z is een betaalbare instapklasse voor wie met telegeleide auto’s wil beginnen. Zelf werk ik als servicetechnieker. Er komen toch wel wat technische aspecten bij kijken om zo een autootje te laten rijden. Het racen zelf is natuurlijk ook leuk. Op dit kleien circuit halen de wagentjes en snelheid tot 20 km per uur”, zo vertelt initiatiefnemer Wim Vallons. De clubdag in Kozen werd alvast een succes. “Ik denk dat we 20 tot 30 geïnteresseerden hadden, dus dat belooft voor de toekomst van onze jonge club.” len