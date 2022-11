Negentig arbeiders Benepack in Genk leggen werk neer: “Werken in zesdagenweek”

“Heel wat mensen die hier werken zijn de taal niet of niet goed machtig”, zegt vakbondsafgevaardigde Fava Berhmoun (ABVV). “Daar wordt misbruik van gemaakt om ze meer uren te laten werken. We hebben een overeenkomst in het kader van de 38-urenweek. Maar in werkelijkheid draaien we 48 uren per week. In ons systeem komt het er op aan dat we zes dagen per week werken of 32 dagen meer dan een doorsnee werknemer in België. Dit systeem kan je niet blijven ondergaan.”

© DD

“Twee jaar geleden is ons opslag beloofd. Dat staat op papier. Mondeling werd destijds gezegd dat we die opslag meteen zouden krijgen en dat die jaarlijks zou worden aangepast. Maar de directie is wel zo slim geweest om geen datum op papier te zetten. Er is recent een nieuwe HR-manager aangesteld. Maar ook die behandelt ons respectloos en zwijgt over die opslag. We eisen nu een ploegenpremie, doorbetaalde pauzes, een aanvaardbaar uurloon en betaalde inhaalrust. Zolang de directie voet bij stuk houdt doen wij dat ook.”

De directie is voorlopig niet bereikbaar voor commentaar. Benepack kwam in december 2019 in opspraak nadat ontdekt werd dat er twintig Chinezen illegaal werden tewerkgesteld. Toenmalig minister Crevits tilde daar zo zwaar aan dat ze drie miljoen euro steun meteen opschortte.