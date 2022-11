“We werden voor de gek gehouden”: rekruten komen in opstand omdat hun families beloofd geld niet kregen

In een kazerne van het Russische leger is woensdag muiterij uitgebroken. Meer dan honderd rekruten kwamen er in opstand, nadat bleek dat hun families een beloofde geldsom niet gekregen hadden.

Op ongeverifieerde beelden die circuleren op sociale media is te zien hoe rekruten en officieren in een kazerne in Ulyanovsk, een stad aan de Wolga op zo’n 700 kilometer ten oosten van Moskou, een verhitte discussie voeren. De aanleiding daarvoor lijkt het feit dat de families van de soldaten in kwestie een geldsom van 300.000 roebel (omgerekend een kleine 5.000 euro) die hen beloofd werd bij hun rekrutering nog steeds niet gekregen hebben.

“Toen ik dienst nam, zei de militaire commissaris me daar: Zo gauw je je aanmeldt, zal er binnen twee of drie dagen 300.000 roebel betaald worden”, zegt een rekruut in de video. “Jongens, ik heb jullie dat geld niet beloofd”, repliceert een vrouwelijke officier op een bepaald moment. Ze legt vervolgens uit dat de beloofde betaling deel uitmaakte van een wetsvoorstel dat niet goedgekeurd werd. Waarop een soldaat woedend antwoordt: “Dan moeten die politici hun partijlidkaarten maar afgeven en zelf gaan vechten!"

Doorheen de beelden schreeuwen de soldaten ook allerlei dingen door elkaar: “Het is duidelijk: we werden voor de gek gehouden”, “Eén voor allen, allen voor één”, “Wie heeft ons opgelicht?”, en “Waarom zijn we hier?”, klinkt het.

“We weigeren deel te nemen”

Er circuleert ook een open brief van de mannen in kwestie, waarin ze schrijven dat “onze staat ons de som van 195.000 roebels (zo’n 3.200 euro, red.) die ons beloofd werd door onze president Vladimir Poetin weigert te betalen! Waarom zouden we dan ten oorlog trekken voor deze staat, die onze families achterlaat zonder steun? We weigeren deel te nemen aan de speciale militaire operatie, en zullen gerechtigheid zoeken tot we het geld betaald krijgen dat ons beloofd werd door onze overheid, geleid door de president van de Russische Federatie!”

De heisa in de kazerne in kwestie bleef aanhouden, want op andere video’s op sociale media is te zien hoe de rekruten ook ’s nachts bleven rellen. “Burgers van de Russische Federatie, de gemobiliseerde soldaten van de Republiek Tsjoevasië roepen jullie aan! We riskeren onze levens voor jullie veiligheid en jullie vreedzame leven!”, klonk het daarbij. Het Russische leger rekruteert al langer overwegend in verpauperde regio’s, zoals het nabij Ulyanovsk gelegen Tsjoevasjië – waar veel van de rekruten in kwestie vandaan blijken te komen.

Volgens onbevestigde berichten kwam de politie inmiddels ter plaatse om het protest de kop in te drukken.