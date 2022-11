Project met zelfrijdend busje in Hasselt stilgezet: “Technologie reageert niet zoals gewenst”

Op 17 oktober is in Hasselt een proefproject opgestart met een zelfrijdend busje. Dat zou vrijwel continu tussen de Trixxo-Arena en de 11de Liniestraat pendelen. Maar het onderzoeksproject is intussen stopgezet. “Het busje reageert niet zoals voorzien”, legt Hasseltse mobiliteitsschepen Marc Schepers (RoodGroen+) uit. “Waakzaamheid is geboden, we willen liever nu opschorten dan te wachten tot er echt iets gaat gebeuren. We hebben in het al afgelegde testtraject enkele voorvallen geregistreerd waarin de technologie aan boord van het busje niet reageerde zoals gedacht of gewenst en waarbij de shuttlehost moest ingrijpen. Sinds vorige week is de waakzaamheid op het project daarom ook extra verhoogd. Na verder onderzoek en testen de afgelopen dagen is met de projectleiding beslist het project voorlopig op te schorten.”

“Ik ben een grote voorstander van het uittesten van veelbelovende technologieën in gecontroleerde levende laboratoria”, verduidelijkt de schepen nog. “Alleen zo kunnen we slimme oplossingen echt verder laten evolueren. Onderdeel van een levend laboratorium is het leren uit onverwachte en levensechte situaties op basis waarvan de technologie verder bijgesteld kan worden. Dat is precies wat we hier doen. We bespreken de komende dagen met de projectleiding het verdere verloop van het project.”

De schepen benadrukt ondanks alles dat de test toch geslaagd is. “ We hebben een massa informatie vergaard en daarmee gaat het Noorse bedrijf mee aan de slag.”