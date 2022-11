‘The sandman’ krijgt een tweede seizoen op Netflix

Geruststellend nieuws voor de fans van ‘The sandman’. Netflix heeft een tweede seizoen van de fantasyserie besteld. De eerste elf afleveringen waren afgelopen zomer een succes, maar een vervolg was verre van zeker. “Het is een dure reeks om te maken”, zegt bedenker Neil Gaiman.

In een zomer waar vooral House of the dragon en The rings of power met de aandacht gingen lopen, waagde Netflix haar kans met hun eigen fantasyserie. The sandman haalde de mosterd bij de gelijknamige stripreeks van Neil Gaiman, die in de jaren negentig heel wat lof oogstte. Ook de reeks kreeg goeie kritieken omwille van het respect van de scenaristen voor het bronmateriaal. De auteur werd dan ook nauw betrokken bij het schrijfproces.

Het verhaal draait rond Droom, de koning van de - wel ja - dromen die na honderd jaar gevangenschap terugkeert naar zijn rijk. “Miljoenen mensen hebben genoten van The sandman”, zegt Gaiman in een statement. “Het doet me ongelofelijk veel plezier dat we nog meer verhalen tot leven komen brengen. Er staan Morpheus en de andere figuren nog onvoorstelbare avonturen te wachten.”

Ondanks het succes had Gaiman eerder zijn twijfels geuit over een tweede seizoen. “Het is een dure reeks om te maken”, klonk het. Het eerste seizoen zou zo’n 15 miljoen dollar per aflevering gekost hebben. Wanneer de opnames starten of wanneer het eindresultaat op Netflix te zien is, is nog niet bekend.