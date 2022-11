Leden van Tuinhier leren reanimeren in Bocholt

Een dertigtal geïnteresseerden werden verdeeld over twee groepen. Twee gedreven lesgevers demonstreerden, na eerst wat theoretische uitleg, hoe je iemand moet reanimeren en hoe je daarbij het AED-toestel kan gebruiken als dat ter beschikking is. Daarna was het de beurt aan de aanwezigen om te oefenen. De lesgevers stelden vast dat het enthousiasme van de aanwezigen heel groot was en dat iedereen de techniek goed onder de knie had om in een noodsituatie een leven te redden.