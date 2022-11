Proces over moord op Peter R. De Vries moet opnieuw behandeld worden

De strafzaak over de moord op de Nederlandse journalist Peter R. de Vries moet opnieuw behandeld worden. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam donderdag beslist.

Het proces tegen de twee vermoedelijke daders van de moord was afgelopen zomer al zo goed als afgerond: er was levenslang geëist tegen beide verdachten, en de uitspraak stond gepland voor 14 juli. Maar kort voor die uitspraak bleek het Openbaar Ministerie over nieuwe informatie over de mogelijke opdrachtgevers voor de moord te beschikken, waardoor de zaak heropend en de uitspraak uitgesteld werd.

Omdat één van de rechters in het proces inmiddels uit Nederland geëmigreerd is, en dus vervangen moet worden, is de samenstelling van de rechtbank echter veranderd. De Nederlandse wet schrijft voor dat het proces in dat geval opnieuw gevoerd moet worden, tenzij alle procespartijen unaniem vinden dat dat niet nodig is. Dat is niet het geval: de advocaten van verdachte Kamil E. willen dat de zaak opnieuw behandeld wordt.

Het is niet duidelijk of het proces echt volledig opnieuw – dus met getuigenissen en pleidooien – gevoerd moet worden, daarover zou pas later uitsluitsel komen.

Moord

Peter R. de Vries (64) werd op 6 juli 2021 neergeschoten in het centrum van Amsterdam, de bekende misdaadjournalist overleed negen dagen later in het ziekenhuis. Twee verdachten – vermeend schutter Delano G. (23) en vermeend chauffeur Kamil E. (36) – konden kort na de aanslag worden aangehouden, maar hebben altijd ontkend iets met de moord te maken te hebben.

Alom wordt aangenomen dat de beruchte drugdealer Ridouan Taghi iets met de moord te maken heeft – wat hijzelf overigens nadrukkelijk ontkent. Tegen Taghi wordt levenslang geëist in het liquidatieproces-Marengo, waarin Nabil B. kroongetuige is. De Vries was vertrouwenspersoon en adviseur van B., vermoedelijk werd hij daarom het doelwit van Taghi.